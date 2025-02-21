TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay yaratan açıklama! "Hakemler korkuyor! Çok önemli bir hakemimizle konuştum..."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'te açıklamalarda bulunuyor.

"YABANCI HAKEMİ DEVRE ARASI SÖYLEDİM"

"Başkan olduğunuz sürece yabancı hakem olmayacağını söylediniz ama derbiye yabancı hakem gelecek. Ne söyleyeceksiniz?"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarız, maç mı yönetemeyeceğiz diye konuştum. İnsani hatayı kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde, durumu anlıyorum. VAR'da hatayı kabul etmem, ama VAR'da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı gelmedi. Devre arası seminerde 'Size sahip çıktım, gelirlerinizi arttırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek' dedim. Bunu devre arası söyledim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere söyledim."

"HAKEMLER KORKUYOR! BİRİ DİYOR Kİ..."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Hakemler korkuyor! Neden korktuklarını soruyorum! Gördüğün bir şeyi neden çalmazsın? Allah'tan başka büyük yok! Camianın büyüklüğünden korkuyor, etkileşimden korkuyor! Aidiyet duygusu var, ondan çekiniyor! Çok önemli bir hakem 'Başkana göre hareket edeceğiz ama kalacaklar mı, gidecekler mi? Belli değil' diyor. Bu diyen bir hakem."

"ALLAH CANIMIZI ALANA KADA BURADAYIZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Geçen hafta seminerde 'O güvendiğiniz ağabeylerinize güvenmeyin' dedim. Onlar azınlıkta. Burada bizi genel kurul seçti, Allah canımızı almadığı sürece şu an buradayız! Atamayla gelmedik, genel kurula kadar buradayız!"

"GALATASARAY İLE PROBLEMİM YOK"

"Galatasaray kulübüyle, kulüp başkanlığı dönemime de bakacak olursanız hiçbir problemim olmamıştır, olmaz da. Kurumlar ve kişiler ayrıdır. İmtiyaz bekleyenler eşitlikten rahatsız oluyorsa bu benim sorunum değil, biz eşit olmaya devam edeceğiz ömrümüzün sonuna kadar."

"BENİM BAGAJIM YOK"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Benim bagajım yok, kafamın arkasında plan yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! Fenerbahçe ya da başka bir takım... Benim bünyem kabul etmez! Allah, bana öyle bir forma rengi vermiş ki, kessen bordo-mavi akar!"

"HERKESE EŞİT MESAFEDEYİZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Herkese eşit mesafedeyiz! Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin! Yanlış yaptığımızı düşünmüyorum."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "İnsanların açıklarını aramak ve bir şeyleri ortaya koymak gibi bir niyetimiz yok. Mali Genel Kurul'da tablo olumlu olarak 5.9 milyon'du. Ama sonra baktık ki öyle değil! Orada manipülasyon var. Rakamlarda oynanmış ve Genel Kurul'a borçsuz çıkmak istemişler. Yeni bir Bağımsız Denetleme Kurulu ile anlaştık ve raporları düzenlendiler. Konuyu devlet makamlarına ilettik ve konu yargıda. TFF'de gereksiz personel vardı, onun adamı, bunun adamı... Hepsini çıkardık. Telefon açanlar oluyor ama gereksiz olanları çıkartıyoruz."