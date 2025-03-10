TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması! Canlı yayında duyurdu...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor ekranlarında katıldığı bir programda gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HAKEMLERLE LİGİ BİTİRECEĞİZ"

Derbiyi yabancı hakem yönetmesi sonrası diğer kulüplerin de yabancı hakem talebine dair konuşan Hacıosmanoğlu, "Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz." dedi.

"HERKES BÖYLE YÜREKLİ DAVRANACAK"

Alanyaspor-Galatasaray mücadelesini yöneten Yasin Kol için "Yasin Kol'un performansını beğendim. Bütün hakemler böyle yürekli davranacaklar. İsim, kulüp hiçbirini dinlemeden kim ne yanlış yapıyorsa hakemler gözünün yaşına bakmayacak. Kartı gösterecek. Gerekli dik duruşu sergileyecek. Biz de bu hakemlere güveniyoruz." dedi.

"KAPTAN OLMASI BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEZ"

"Muslera'ya gösterdiği kartta Yasin Kol daha hoşgörülü olabilirdi."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "İtiraz etti. Kaptan olması bu kadar itiraz etme hakkını kendisine getirmiyor."

"KİMSEDEN KORKMAYIN, ARKANIZDA BEN VARIM"

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere: "Arkanızda ben varım. Kul hakkı asla yemeyin. Doğru bildiğiniz düdüğü çalın. Kimseden korkmayın. Arkanızda ben varım."