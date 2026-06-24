TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Özür diliyoruz!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ABD maçı öncesinde Los Angeles'ta taraftarlarla bir araya geldi. Millileri konakladıkları otelde yalnız bırakmayan vatandaşlar, takıma tezahüratlarla destek verdi.

MİLLİLERE YOĞUN İLGİ

Bölgede yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye'den gelen taraftarlar, otelin önünde toplanarak milli takıma moral verdi. Konvoylarla otele gelen taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete destek mesajları gönderdi.

HACIOSMANOĞLU TARAFTARLARLA BULUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli futbolcular Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür, otelden çıkarak kendilerini bekleyen taraftarların yanına gitti. Futbolcular, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken çok sayıda forma ve çeşitli ürün de imzaladı.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Taraftarlarla sohbet ettiği sırada açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın destekçilerinin beklentilerini karşılayamamaktan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.

"Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hala içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz."