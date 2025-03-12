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  4. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Romanya'da! Lucescu ve önemli isimlerle bir araya geldi...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Romanya'da! Lucescu ve önemli isimlerle bir araya geldi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.03.2025 17:55
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Romanya'da davetli olduğu bir iftar yemeğine katıldı. Yemekte milli takımın eski hocası Mircea Lucescu ile beraber önemli isimler yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Romanya'da! Lucescu ve önemli isimlerle bir araya geldi...

İki dost ülkenin spor camialarından önemli isimleri bir araya getiren ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeği, davetliler arasında yapılan karşılıklı hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

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TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyesi ve Romanya Temsilcisi Ali Karaca tarafından başkent Bükreş'te düzenlenen iftar yemeğinde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra T.C. Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Azerbaycan'ın Romanya Büyükelçisi Gudsi Osmanov, Romanya Parlamentosu Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Elisabeta Lipă, Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) İcra Kurulu Üyesi Narcisa Lecuşanu, Romanya Ticaret Bakanı Danışmanı Sabahat Kaya, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Aktan ve Mustafa Temel Bozbağ, Uğur Okulları İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Uğur Okulları İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, ülkemizde A Millî Takım ve kulüpler düzeyinde de görev yapan Romanya Millî Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile futbolculuk kariyerlerinde ülkemizde forma giyen eski Rumen futbolculardan Rapid Bükreş Başkanı Viorel Moldovan, Viitorul Constanța Başkanı Gheorghe Popescu ve Romanya U21 Millî Takımı Teknik Direktörü Daniel Pancu da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
TFF Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu
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