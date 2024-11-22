TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Vincenzo Montella'ya gelen teklifi itiraf etti! Özel çıkış maddesi varmış... Yabancı hakem sözleri: ''Ben olduğum sürece...''

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gündemi hakkında HT Spor ekranlarına konuştu. Milli Takım'ın Macaristan eşleşmesi hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'ya Avrupa devinden teklif geldiğini dile getirdi.

EURO 2024'TE YAPILAN HARCAMALAR

"Yapılan harcamalar var. Onları kamuoyuna açıkladık. Genel kurul üyelerini aldatma var. Artı gösterilen bütçenin eksi olduğunu açıkladık. Arkadaşları çağırdık ve bunları düzeltin yoksa sıkıntı olur dedik. O arkadaş bunları düzeltirsem işimden olurum. Burada zimmete geçirilmiş bir şey yok. Sadece genel kurulda yapılan bir bilanço oyunu var. Bir hakikat varsa onu kamuoyuna koyarsınız. Sevgili başkanımız gerekli hukuki işlemler yapılacak dedi ama bize bir tebligat gelmedi. Bu raporları 'finansal okur yazarlığı olanlar okumalı' dedi sayın başkan. Bizim üniversite diplomamız yok ya fazla bilmiyoruz."

MACARISTAN EŞLEŞMESİ HAKKINDA

"Macaristan'ı eleriz tabi. İstediğimiz takımlardan bir tanesiydi. Bu takım büyük işler yapacak. Okyanusları geçtik, derede boğulduk. Dünya Kupası için play-off şansını kaçırdık. Cenab-ı Allah nasip etmedi. Karadağ başkentindeki zemin daha kötü olduğu için UEFA oraya aldı maçı. Bunlar mazeret değil. Çıkıp yenmeliydik. Sonuçta Karadağ ile oynuyorsunuz. Bunu yol kazası olarak göreceğiz. Kardeşlerimiz bunu Dünya Kupası Elemeleri'nde telafi eder."

''İNSANLAR İRRİTE OLUYOR''

"Kulüpler kavga etmezse devletle olan işlerini daha kolay halleder. Biz kulüp başkanları ile sürekli konuşuyoruz. Lig 4 büyük kulüpten ibaret değil. Ama genelde tartışmalar bu kulüpler arasında oluyor. Marka değerini korumak lazım. 500 milyon Dolar'dan 180 milyon Dolar'a düştü. Kulüp başkanları ile kahvaltı yaptığımız gün başkanlar birbirlerine söz verdiler. Mutabık kaldılar konuşmayacaklarına dair. Kurumsal olarak camialarımızı rencide edici açıklamalar yapmayacaklardı. Aradan 1 hafta geçmeden salıncaklar, kuşlar havada uçuştu. Kavga etme görüntüsünü verince insanlar irrite oluyor. Bu ligden 1 tane şampiyon çıkacak. Şampiyon olmayan takımlar başarısız mı olacak. Diğer liglerde 2 tane mi şampiyon çıkıyor. Bizim bunu kabul etmemiz lazım. Bu oyunun eğlence olduğunu unutmamalıyız.""

''ALTINDA BİR ŞEY ARAMANIN...''

"Ali Bey'in evinde yemek yendi dediler. Evet Ali Bey'in eviydi ama Ali Ağaoğlu'nun eviydi. Ben oraya 5 şampiyon takımın başkanını davet ettim. Hasan Başkan'ın bir rahatsızlığı vardı gelmedi. Dursun Başkan'ın da Galatasaray'ın maçı olduğu için gelemedi. Takıma konuşma yapacağını söyledi. Göksel Başkan ile Ali Başkan geldi görüşmeye. Orada ev sahibi benim. Biz misafiri rahat koltukta oturturuz. Bel ağrım var evet ama bunun altında bir şey aramanın kimseye faydası yok. Ne güzel ağa gibi oturmuşum. Ellerim belimde. Bunu konuşmak saçmalık. Bel ağrım da var. Aynı koltuktan bir tane daha var. Onu çeker otururdum."

''ROMA'DAN TEKLİF GELİRSE GİTMESİ İÇİN MADDE KOYDURMUŞTU''

"Montella'nın oyuncularla ilişkisi çok iyi. Görüyorsunuz zaten. Kendisini seviyoruz. Oyuncuların da onu sevmesi çok önemli. Şu an güzel bir aile ortamı var. Spekülasyonlar olmuştu. Hoca sağ olsun kendisi konuyu bize aksettirdi. Roma'nın efsanelerinden. Adana Demirspor'a sözleşme yaptığında Roma'dan teklif gelirse gitmesi için madde koydurmuştu. Milli Takım ile sözleşme imzaladığında öyle bir madde koydurmadı. Ben kaldığım sürece hocayla devam edeceğimi söyledim. Bazen tekliflere hayır demesini de bilirim dedi. Ancak 'Yarın olası kötü sonuçta beni kovacaksınız bugün elimde fırsat var' mantığıyla konuştu. Benim, kendisi hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istedi. Ben kendisine 'Hocam biz 2 maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz. Ben kaldığım sürece siz devam edeceksiniz' dedim. Montella da Milli Takım ile devam etme kararı aldı."

YASA DIŞI BAHİS YORUMU

"Yasa dışı bahis futbolu kirleten şeyler. Federasyon'un tek başına yapabileceği şeyler. Devletin en üst organlarıyla yapması gerekiyor. Hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Futbol sahalarına da sirayet ediyor. Oyunun ahlakını bozuyor. Çalışmalarımız devam ediyor. (Galatasaray'ın yaptığı bahis sponsorluğu) Bir haber portalı diye geçiyor. Aslında haber portalında bir kutu var oraya girince farklı bir yere gidiyor. Dursun başkanla konuştuk. Dedi ki, ' 100 bin bir yerden, 150 bin bir yerden geliyor. Hemen iptal ettik sözleşmeyi.' Bize sormuşlar bu sponsorluğu normal haber portalı olarak geçiyordu. O gün olay patladıktan sonra 2 kulüple daha anlaşmışlardı. Adamlar o kadar adanmışlar ki Federasyon ne kadar ceza keserse kessin o kadar öderiz demişler. Reklamını yaptılar. Bunu engellememiz lazım. Adı geçen kulüplerlin stadyumlarında ledlerde reklamını yaptılar. Ne hikmetse davaya bakan hakim bey takipsizlik kararı verdi."

''OLDUĞUM SÜRECE YABANCI HAKEM GELMEYECEK!''

"Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bugün hakem semineri vardı federasyonda. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Kulüplerin yabancı hakemlerin bu sorunu çözeceğine inanıyorlarsa MHK'yı onlara devredelim. Seyredelim onları. Maaşlarını da biz öderiz. Biz açığız. Biz bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz."

''HAKEMLİĞİNİ BEN BİTİRMEYECEĞİM''

"Arda Kardeşler'in hakemliğini ben bitirmeyeceğim. MHK'nın sorumluluğunda olan bir konum. Geçen seneyle kıyasladığınız zaman hakem performansları aynı mı? Alınması gereken kelle... MHK Başkanı çalışmak istediği kişiyi alıyor, istemediğini gönderiyor. Onların yaptıklarına destek vermeye devam edeceğiz."

''OKAN BURUK ÇİÇEK VERMELİ''

"Okan Buruk, Oğuzhan Çakır'a çiçek vermeli. Herkes her yerde maç yönetebilir."