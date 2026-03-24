TFF Başkanı Köksal Baba'yı kucağına aldı! Spor programında kahkahalar havada uçtu

A Milli Futbol Takımımızın idman sahası, bugün futbolun ciddiyetinden uzak, kahkahaların havada uçuştuğu tarihi anlara sahne oldu. Sosyal medyanın fenomen ismi Köksal Baba, Ay-Yıldızlı kampı ziyaret ederek hem futbolcuları hem de TFF yönetimi ile samimi pozlar verdi.

MİLLİ TAKIM KAMPINDA "KÖKSAL BABA" FIRTINASI: TFF BAŞKANI KUCAĞINA ALDI, YORUMCULAR YIKILDI!

A Milli Takım'ın dev maç öncesi gerçekleştirdiği idmanda sürpriz bir misafir vardı. 4 milyon takipçili fenomen Köksal Baba, teknik direktör Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Hacıosmanoğlu’nun Köksal Baba’yı kucağına aldığı o anlar ise sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Görüntüleri canlı yayında izleyen spor yorumcuları gülme krizine girerken, o kareler "yılın en renkli fotoğrafı" adayı oldu. İşte geceye damga vuran o ziyaretin detayları...

CANLI YAYINDA GÜLME KRİZİ..

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından TV100 ekranlarında spor yorumcuları Haluk Yürekli, İbrahim Seten ve sunucu Murat Kosova gülme krizine girdi. Yayının bir süre duraksamasına neden olan bu kahkaha dolu dakikalar, izleyicileri de ekran başına kilitledi.