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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! "Stefan Kuntz ile yola devam edeceğiz"

04.05.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte detaylar...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! "Stefan Kuntz ile yola devam edeceğiz"

Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul'un, 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanını almasına ilişkin düzenlenen törene katılan TFF Başkanı Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

KUNTZ KONUSUNA NOKTAYI KOYDU

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılıp, göreve Abdullah Avcı'nın getirileceği iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." diyen Büyükekşi, "Stefan Kuntz'la yola devam edilecek mi?" sorusuna "Evet." yanıtını verdi.

İstanbul'un 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti olmasıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"KADIN MİLLİ TAKIMIMIZLA DESTEK VERECEĞİZ"

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"Cumhuriyetimiz'in 100. yılı, o yüzden İstanbul'un Türk Dünyası Gençlik Başkenti seçilmesi çok anlamlı. Biz de bu organizasyona ilk olarak 3-5 Nisan tarihlerinde A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Azerbaycan'da maç yapmasıyla katıldık. Haziran ile aralık ayları arasında da Özbekistan ya da Kırgızistan'da FIFA'nın uygun olduğu tarihlerde yine kadın milli takımımız maç yapacak. Böylelikle bu organizasyona futbol olarak kadın milli takımımızla destek vereceğiz."

"ANLAMLI BİR KARŞILAŞMA..."

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"Kulüplerin yaptıkları maçlar bizimle ilgili değil, bizden sadece izin alıyorlar ve çalışmaları kendileri yapıyor. Ama geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid, gelip Beşiktaş'la oynadı. Bunun organizasyonunu biz yaptık. Anlamlı bir karşılaşma oldu. 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören vatandaşlarımız için büyük bir destek verildi. Bu da önemli bir destek oldu."

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