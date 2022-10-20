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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması! ''Dünyada en iyi ligler arasındayız''

20.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Dünyada VAR sisteminin en iyi uygulanan ülkeler arasında olduğumuzu açıklayan Büyükekşi, VAR sisteminin çocukların dahi anlayabilmesi için hazırlanan çizgi filmi yayınladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması! ''Dünyada en iyi ligler arasındayız''

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. VAR sistemiyle ilgili detaylı bilgiler açıklayan Büyükekşi, yeni uygulanacak sistemi açıkladı.

İŞTE O FOTOĞRAF

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TFF tarafından yapılan VAR bilgilendirme toplantısında, açık ve bariz hata büyük bir kayaya benzetildi. Bu fotoğraf sosyal medyada dalga konusu oldu.

"VAR MERKEZİ ZİYARET EDİLEBİLECEK"

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Mehmet Büyükekşi: "Önümüzdeki haftalardan itibaren VAR merkezimiz, maç oynanmadığı günlerde tüm başkanlarımız, teknik direktörlerimiz ve basın mensuplarımız tarafından ziyaret edilebilecek."

"DÜNYADA VAR SİSTEMİNİN EN İYİ UYGULANDIĞI LİGLER ARASINDAYIZ"

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Mehmet Büyükekşi: "VAR sayesinde ülkemizdeki futbol daha şeffaf hale geldi. Ama gelişmeye devam edeceğiz. Dünyada VAR sisteminin en iyi uygulandığı ligler arasındayız."

"ÇİZGİ FİLM HAZIRLADIK"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "VAR sistemini çocukların dahi anlayabilmesi için bir çizgi film hazırladık"

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