TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması! ''Dünyada en iyi ligler arasındayız''

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. VAR sistemiyle ilgili detaylı bilgiler açıklayan Büyükekşi, yeni uygulanacak sistemi açıkladı.
TFF tarafından yapılan VAR bilgilendirme toplantısında, açık ve bariz hata büyük bir kayaya benzetildi. Bu fotoğraf sosyal medyada dalga konusu oldu.
Mehmet Büyükekşi: "Önümüzdeki haftalardan itibaren VAR merkezimiz, maç oynanmadığı günlerde tüm başkanlarımız, teknik direktörlerimiz ve basın mensuplarımız tarafından ziyaret edilebilecek."
Mehmet Büyükekşi: "VAR sayesinde ülkemizdeki futbol daha şeffaf hale geldi. Ama gelişmeye devam edeceğiz. Dünyada VAR sisteminin en iyi uygulandığı ligler arasındayız."
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "VAR sistemini çocukların dahi anlayabilmesi için bir çizgi film hazırladık"