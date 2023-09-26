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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı için tarih verdi!

26.09.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, tarihi merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesine dair konuştu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan ve tarihi merakla beklenen Süper Kupa maçı için açıklama yaptı.

NEREDE OYNANACAK?

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Büyükekşi açıklamasında, Süper Kupa maçını 30 Aralık'ta oynatmak istediklerini söyledi. Mehmet Büyükekşi Süper Kupa'nın Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'da olacağını aktardı.

"30 ARALIK..."

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"Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke kaldı görüştüğümüz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi. Türkiye'de olmayacak. Daha kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum. Bunlar istiyorlar ama bir takım ekonomik şeyler konuşuyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak."

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