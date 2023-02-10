TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini açıkladı!

Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: "Durumumuz içler acısı, şehrimiz bir hayalet şehre dönüştü. Buradan cenazelerimizi daha yeni taşıyoruz. Yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çadır ve konteyner ihtiyacımız var."
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: "5 gündür kulübe gitmemiştim, şimdi kulüpten dönüyorum. Kulüpteki yetkili arkadaşları topladım, kulübümüz içler acısı. Altyapı ve üstyapı darmadağın. Kararımız, ligden çekilmek oldu."