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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini açıkladı!

10.02.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı. Mehmet Büyükekşi ayrıca; Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını söyledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini açıkladı!

Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.

YENİ MALATYASPOR BAŞKANI: "DURUMUMUZ İÇLER ACISI"

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Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: "Durumumuz içler acısı, şehrimiz bir hayalet şehre dönüştü. Buradan cenazelerimizi daha yeni taşıyoruz. Yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çadır ve konteyner ihtiyacımız var."

"KARARIMIZ LİGDEN ÇEKİLMEK OLDU"

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Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: "5 gündür kulübe gitmemiştim, şimdi kulüpten dönüyorum. Kulüpteki yetkili arkadaşları topladım, kulübümüz içler acısı. Altyapı ve üstyapı darmadağın. Kararımız, ligden çekilmek oldu."

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