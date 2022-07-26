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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Bolu ASKF'ye ziyaret

26.07.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Bolu ASKF'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez ile Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu (ASKF) ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu semineri açılış töreninin ardından başkan Mehmet Büyükekşi, Bolu'da bulunan amatör spor kulüpleri ile bir araya geldi. Görüşmeye TFF başkan vekilleri Murat Aksu, Yusuf Günay ve Yalçın Orhan, yönetim ve icra kurulu üyesi Müslüm Özmen, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ve genel sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Mehmet Büyükekşi, beraberindeki heyet ile ASKF Başkanı Cemalettin Metin'den Bolu'da faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri hakkında bilgi aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'de profesyonel tüm takımlarla beraber amatör spor kulüplerinin de başkanı olduğunu, çalışmaların bu anlayışla yapıldığını, Türk futbolunun marka değerini artırmak için projeler yapılarak faaliyetlerin sürdürüleceğini söyledi.

TFF Amatör İşler Sorumlusu ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez de amatör takımlar için daha fazla maddi manevi imkanlar hazırlamaları gerektiğini belirterek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin her defasında amatörlere verdiği önemi dile getirdiğini ve bunun amatörler için büyük şans olduğunu kaydetti.

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