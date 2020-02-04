TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş basın toplantısı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı yapma kararı aldı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak."
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