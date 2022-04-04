TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan ile TFF Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan'ın istifasının ardından son dakika gelişmesi yaşandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti? Neden istifa etti? Nihat Özdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR İSTİFA MI ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.

Nihat Özdemir'in Riva’daki Türkiye Futbol Federasyonu tesislerinde ekibiyle bir araya geldiği ve istifa gerekçelerini açıkladığı öğrenildi.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. Nihat Özdemir'in görev süresinin dolmasına 1 sene kalmıştı.

Nihat Özdemir'in kulüplerle yaşadığı tartışma sonrası istifa etme kararı aldığı öğrenildi.

Nihat Özdemir, Riva'daki toplantıda kulüp başkanlarına yaptığı "Hakkınızı helal edin" ifadeleriyle istifa kararını açıkladı.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nihat Özdemir 5 Nisan 1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversitedeyken Necmettin Erbakan'ın asistanlığını yaptı. İngilizce bilmektedir. Sanayi, turizm ve inşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara'nın Bilkent semtinde ikâmet etmektedir.

Nihat Özdemir, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'de yöneticilik yapmıştır. Fenerbahçe'de Ali Şen ve Aziz Yıldırım yönetimlerinde yer aldı. Aziz Yıldırım yönetiminde uzun yıllar Fenerbahçe Başkan Vekili olarak görev yaptı.

2012 yılında yaptığı 20 milyon Fenerbahçe taraftarının 2-2,5 milyonu cemaat mensubudur açıklaması tepki çekti.

1 Haziran 2019'da girdiği TFF başkanlık seçiminde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı olmuştur.

2020 yılında verdiği bir demeçte Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok diyerek Türk futbolundaki şike davasını ima ettiği öne sürüldü. Bunun ardından gelen tepkiler üzerine ihraç istemiyle Fenerbahçe Disiplin Kuruluna sevk edildi. İhraç edilmeden önce Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.

Türk iş insanı ve spor yöneticisi Nihat Özdemir, 4 Nisan 2022 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.



