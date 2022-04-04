TFF Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan görevinden istifa etti. İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'ın istifasının ardından yapılan açıklamanın ardından TFF Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan kimdir? Alkın Kalkavan neden istifa etti? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALKIN KALKAVAN KİMDİR?

Alkın Kalkavan, 1978 yılında İstanbul'da doğdu.

Tam dı Onur Alkın Kalkavan'dır.

Alkın Kalkavan, University Of Plymouth, Denizcilik İşletmesi ve Denizcilik Hukuku bölümünü 2000 yılında bitirdi. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Borsa yüksek lisans programında 2003 yılında tamamlamıştır.

İleri seviyede İngilizce bilen Alkın Kalkavan evli ve 2 çocuk babasıdır.

ALKIN KALKAVAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

TFF Yönetim Kurulu üyesi sponsorluklar ve pazarlama sorumlusu Alkın Kalkavan istifa etti.

Alkın Kalkavan'ın istifa nedenine ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlere ilişkin aldığı kararın Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan dönmesinin ardından yaşanan süreç sonrası istifa ettiğini duyurmuştu.

