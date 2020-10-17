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TFF Başkanı Özdemir açıkladı! Maçlar seyircili mi?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.10.2020 19:31 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçlara seyirci alınması için başvuru yaptıklarını açıkladı.

TFF Başkanı Özdemir açıkladı! Maçlar seyircili mi?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, locaların ardından tribünlere de seyirci alınması için Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapıldığını ve bu bu başvuraların sonuçlarını salı ya da çarşamba günü öğreneceklerini açıkladı.

Tribünlere seyirci alınmasını istediklerini ifade eden Özdemir, "Sadece Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri de dahli olmak üzere hepsi seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istemektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttıracağız" dedi.

SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ BELLİ OLACAK

Salı ya da çarşamba günü başvurularının sonucunu öğreneceklerinin altını çizen Özdemir, "Futbol taraftarlarla güzel; kulüplerimizin de talepleri var ve biz de gereken dilekçeleri hazırlayarak hem Sağlık Bakanlığımıza hem de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık. Biz de kendi görüşümüzü de ekledik, inşallah salı ya da çarşamba günü tribünlerdeki seyirci oranı ile ilgili bir netice elde edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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