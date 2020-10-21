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TFF Başkanı Özdemir: Maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep ediyoruz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.10.2020 19:43 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Özdemir, maçların seyircili oynanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Özdemir: Maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep ediyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. Noter ile dün beİN Sports'a ihtarname gönderdik" ifadelerini kullandı. Özdemir, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Özdemir, yayıncı kuruluşla anlaşılamadığını söyledi.

Yayıncı kuruluşa ihtarname gönderildiğini duyuran Özdemir, "Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. Noter ile dün beİN Sports'a ihtarname gönderdik. beIN Sports'un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz" dedi.

Nihat Özdemir, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların yüzde 30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık" dedi.

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