SPOR

TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti

FUTBOL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

Yıldırım Demirören, 26 Şubat 2012 yılından beri sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı; İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa etti.

Demirören istifasını yazılı açıklama ile duyurdu. Yıldırım Demirören açıklaması şu şekilde:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.

Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım.

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.

Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna en derin sevgi ve saygılarımla arz ediyorum"

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Şanlıurfaspor’a haciz şokuŞanlıurfaspor’a haciz şoku
Cihat Arslan'ın yeni takımı belli oldu!Cihat Arslan'ın yeni takımı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff yıldırım demirören Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama

Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama

Kral Kupası'nda ilk yarı finalist Barça

Kral Kupası'nda ilk yarı finalist Barça

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var

UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var

Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı

Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı

Okuyucu Yorumları 59 yorum
şükür. bir kamburdan kurtuluyo Türk Futbolu
tüpcü bahis ihalesini kapattı işi kalmadı amacına ulaştı tabi
hele şükür futbolu katlettiler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Şanlıurfaspor’un tesislerine polis nezaretinde icra memurları dayandı

Şanlıurfaspor’a haciz şoku

Cihat Arslan, Bosna ekibi Çelik'in yeni hocası oldu

Cihat Arslan'ın yeni takımı belli oldu!

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Abou Diaby futbolu bıraktı

Abou Diaby futbolu bıraktı

Genç hakem Özge Kanbay hayatını kaybetti

Genç hakemden acı haber! Hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.