TFF, Beşiktaş'ın 2 maçlık talebini kabul etti!

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kayserispor ve 38. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için TFF'ye bir başvuruda bulundu.
Siyah - beyazlılar, 23 Nisan tarihinde oynanacak olan Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynayacağı Rizespor maçının ise 28 Nisan'da oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yaptı.
23 Nisan Cuma günü oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi [19:00] gününe alındı.
27 Nisan Salı günü oynanacak Rizespor-Beşiktaş karşılaşması 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.
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