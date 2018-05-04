TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazar günü oynanması planlanan Beşiktaş-Kayserispor maçını 7 Mayıs Pazartesi gününe aldı. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.

Bu arada daha önce maça çıkamayabileceklerini açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Programımızı yaptık. Beşiktaş maçına çıkacağız” dedi.

