TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazar günü oynanması planlanan Beşiktaş-Kayserispor maçını 7 Mayıs Pazartesi gününe aldı. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.
Bu arada daha önce maça çıkamayabileceklerini açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Programımızı yaptık. Beşiktaş maçına çıkacağız” dedi.
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