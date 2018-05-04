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TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.05.2018 11:13 | Son Güncelleme

TFF, 6 Mayıs Pazar saat 16:00 olarak açıkladığı Beşiktaş-Kayserispor maçının tarihini 7 Mayıs Pazartesi saat 20.00 olarak değiştirdi.

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazar günü oynanması planlanan Beşiktaş-Kayserispor maçını 7 Mayıs Pazartesi gününe aldı. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.

Bu arada daha önce maça çıkamayabileceklerini açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Programımızı yaptık. Beşiktaş maçına çıkacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tff

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bekleyin az kaldı. Muharrem İnce geliyor, adaletsizlik bitiyor...
şikeci 8tas
Sebep? dünki kupa maçında çok mu yoruldular! ayrıca son haftalara girilirken en azından ilk 2 deki takımların farklı günlerde maç yapmaları maalesef tff nin basiretsizliği
Sebebi ne?
Başakşehirin bu sene en fazla gündüz Mac yapan takım. Acaba değişiklik olmasıydı maca cıkmazlardı
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