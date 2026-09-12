TFF de duyurdu! A Milli Futsal Takımı oyuncusu hayatını kaybetti

A Milli Futsal Takımı'nda 2022 yılından bu yana forma giyen Adem Küçükkartal, 34 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, genç milli oyuncunun vefatını duyururken spor camiasını yasa boğan gelişmeyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

AY-YILDIZLI FORMAYI 22 KEZ GİYDİ

2022 yılında Futsal A Milli Takımı'na dahil olan Adem Küçükkartal, ay-yıldızlı formayla toplam 22 karşılaşmada görev yaptı. Milli takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Küçükkartal'ın vefatı, futsal camiasında büyük üzüntü yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adem Küçükkartal'ın cenazesinin 12 Eylül 2026 Cumartesi günü memleketi Konya'da toprağa verileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futsal A Millî Takım oyuncumuz Adem Küçükkartal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 2022 yılından bu yana Futsal A Millî Takımımızda görev alan Adem Küçükkartal, 22 kez Ay-Yıldızlı formamızı giydi. Küçükkartal'ın naaşı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü (yarın) memleketi Konya'da toprağa verilecek. Merhum Adem Küçükkartal'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta futsal olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."