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Galatasaray'a Barcelona maçı öncesi Osimhen'den haber!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting yenilgisinin ardından Barcelona maçına odaklandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in mücadeleye yetişmesi beklenirken, geçen sezonki Frankfurt yenilgisi sonrası yaşanan toparlanmanın yeniden gerçekleşmesi hedefleniyor.

Galatasaray'a Barcelona maçı öncesi Osimhen'den haber!
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından gözünü Barcelona ile oynayacağı mücadeleye çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 13 Ekim'de RAMS Park'ta Katalan devini konuk edecek.

OSIMHEN İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

Galatasaray a Barcelona maçı öncesi Osimhen den haber! 1

Sporting karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen'in Barcelona maçına yetişmesi bekleniyor. Nijeryalı golcünün takıma dönmesiyle birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Osimhen'in yokluğunda hücumda önemli bir eksiklik yaşayan sarı-kırmızılılar, Barcelona karşısında sahadan güçlü bir sonuçla ayrılarak Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor.

BARCELONA FARKLI BAŞLADI

Galatasaray a Barcelona maçı öncesi Osimhen den haber! 2

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise Devler Ligi'ne dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Katalan ekibi, turnuvadaki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.

Lamine Yamal, Raphinha ve Pedri gibi yıldızlara sahip olan Barcelona, La Liga'da da sezona kusursuz bir başlangıç yaptı. İspanyol devi, ligde oynadığı dört karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

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