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TFF'de Ferhat Gündoğdu krizi: 15 milyon TL tazminat engeli

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu'nu göreve getirirken 8 üyeden peşin istifa mektubu aldığı, ancak Başkan Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhüdünün bulunmadığı ortaya çıktı. TFF ana statüsü ve yaklaşık 15 milyon liralık tazminat hakkı nedeniyle federasyonun eli kolu bağlanmış durumda.

TFF'de Ferhat Gündoğdu krizi: 15 milyon TL tazminat engeli
Emre Şen

Türk futbolunda yankı uyandıran soruşturma süreçleri devam ederken TFF yönetiminin Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili yaşadığı hukuki açmazlar netleşiyor. Yıllardır TFF yapılanmasında kurula girenlerden gerektiğinde kullanılmak üzere boş istifa dilekçesi alınması gelenek olarak uygulanırken, daha önce görevden ayrılan Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım için de bu mekanizma işletilmişti. Ancak Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre, MHK'nin 8 kurul üyesinden istifa dilekçesi alınırken, Başkan Ferhat Gündoğdu'nun bu taahhütte bulunmadığı belirlendi.

TFF ANA STATÜSÜ VE 15 MİLYON TL TAZMİNAT ENGELİ

TFF de Ferhat Gündoğdu krizi: 15 milyon TL tazminat engeli 1

TFF ana statüsünün 43. maddesi gereğince, MHK Başkanı ve üyeleri kendi isteğiyle istifa etmedikçe görevden alınamıyor. Federasyon ve MHK tarihinde üç yıllık sözleşme imzalayan ilk kurul başkanı olan Gündoğdu'nun, sözleşmeden kaynaklı yaklaşık 15 milyon lira tazminat hakkının bulunması da yönetimin adım atmasını zorlaştırıyor.

UZUN VE PROSEDÜRLÜ BİR SÜREÇ

TFF de Ferhat Gündoğdu krizi: 15 milyon TL tazminat engeli 2

TFF'nin Ferhat Gündoğdu hakkında disiplin süreci başlatabilmesi için Futbol Disiplin Talimatı'nın 81. maddesi uyarınca uzun bir prosedürü izlemesi gerekiyor. İlgili maddeye göre iddialar öncelikle TFF Etik Kurulu'na sevk ediliyor, kurulun hazırlayacağı rapor doğrultusunda TFF Yönetim Kurulu dosyanın Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceğine karar veriyor. Bu bürokratik ve hukuki süreç, federasyonun anlık kararlar almasının önüne geçiyor.

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