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TFF’de kritik zirve tamamlandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.08.2020 18:55 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği, TFF'den harcama limitlerindeki yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Fenerbahçe ana para ödemesinin kaldırılması için talepte bulundu. Bu talebi, Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi.

TFF’de kritik zirve tamamlandı

Süper Lig’den 8 kulübün başkanları ve yöneticileri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile harcama limitleri konusunu görüşmek için bir araya geldi. TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde 14.30’da başlayan toplantıya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa ve Sivasspor’dan başkan ve yöneticiler katıldı.

Öte yandan TFF’nin önümüzdeki günlerde kulüplerin taleplerini görüşmek adına kendi arasında toplanarak bir karar çıkarması öngörülüyor.

Kulüpler Birliği, TFF'den harcama limitlerindeki yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi.Fenerbahçe ise ana para ödemesinin kaldırılması için talepte bulundu. Bu talebi, Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tff şikebahçe ye yatar
fenerbahçe taraftarı yanlış yöntem izliyor. decoder iptali kampanyası çok dağınık ses getirmiyo. Bir gün belirlenecek ve o gün herkes elinde decoderiyle bayilerin önünde kuyruklar oluşturacak, bak o zaman nasıl tutuşuyorlar.
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