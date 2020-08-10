TFF’de kritik zirve tamamlandı

Süper Lig’den 8 kulübün başkanları ve yöneticileri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile harcama limitleri konusunu görüşmek için bir araya geldi. TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde 14.30’da başlayan toplantıya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa ve Sivasspor’dan başkan ve yöneticiler katıldı.

Öte yandan TFF’nin önümüzdeki günlerde kulüplerin taleplerini görüşmek adına kendi arasında toplanarak bir karar çıkarması öngörülüyor.

Kulüpler Birliği, TFF'den harcama limitlerindeki yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi.Fenerbahçe ise ana para ödemesinin kaldırılması için talepte bulundu. Bu talebi, Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi.

