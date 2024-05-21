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  4. TFF'de Mesut Özil sürprizi! Mehmet Büyükekşi ile görüştü son hali görenleri şaşırttı!

TFF'de Mesut Özil sürprizi! Mehmet Büyükekşi ile görüştü son hali görenleri şaşırttı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.05.2024 15:51
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Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de top koşturan eski futbolcu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti. Özil'in son hali görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giymiş olan eski futbolcu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı eski futbolcusu Mesut Özil, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Özil, Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Takım için başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, Mesut Özil'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

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Öte yandan eski futbolcunun kilo almış olduğu gözlenirken son hali görenleri şaşırttı.

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