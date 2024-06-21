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  4. TFF'de şimdi de 'Rolex' krizi! Mehmet Büyükekşi telefon konuşması sırasında söylemişti... Alındığı yeri bile açıkladı

TFF'de şimdi de 'Rolex' krizi! Mehmet Büyükekşi telefon konuşması sırasında söylemişti... Alındığı yeri bile açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.06.2024 09:31
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya doğum günü sebebiyle saat hediye edildiğini söylerken, söz konusu saatin fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

TFF'de şimdi de 'Rolex' krizi! Mehmet Büyükekşi telefon konuşması sırasında söylemişti... Alındığı yeri bile açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin 500 kişilik kafile ile Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittiği öne sürülürken, şimdi de çok konuşulacak bir 'Rolex' saati krizi gündemde.

BÜYÜKEKŞİ KENDİSİ DUYURMUŞTU

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Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı tebrik konuşmasında Milli Takım Teknik Direktörü Montella’ya doğum günü hediyesi olarak saat hediye ettiklerini açıklamıştı.

Gazeteci Tahir Kum hediye saatin parasının TFF kasasından çıktığını iddia etti.

'ÖDENEN PARA 770 BİN TL'

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Tahir Kum o görüntüleri, "Alındığı Yer: Zorlu AVM, Markası: Rolex, Ödenen para: 770 bin tl, Para TFF’nin kasasından çıkıyor havasını Büyükekşi atıyor" yorumuyla paylaştı.

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