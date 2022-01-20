TFF'den açıklama geldi! Galatasaray maçı için sürpriz değişiklik

Domenec Torrent yönetiminde ilk maçın Hatay deplasmanında çıkan Galatasaray, rakibine 4-2 mağlup olmuştu. Kötü gidişe artık son vermek isteyen sarı-kırmızılılar bu akşam 20.00'de başlayacak mücadelede Kasımpaşa'yı yenerek çıkışa geçmenin peşinde. Kritik karşılaşma öncesinde TFF, mücadelenin yardımcı hakeminde değişikliğe gitti.
TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında Galatasaray A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. takımları arasındaki müsabakada yardımcı hakem değişikliği yapıldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada yardımcı hakem Ata Yıldırım’ın Malatya’daki kötü hava şartları sebebiyle İstanbul’a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi" ifadeleri kullanıldı.
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