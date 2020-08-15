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TFF'den Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz'e ceza

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.08.2020 20:14 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ise uyarı cezası verdi.

TFF'den Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz'e ceza

TFF Etik Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ise ceza verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada; Ahmet Ağaoğlu'na, 7 Mart'ta medyada yer alan ifadeleri nedeniyle "kınama" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Mustafa Cengiz'e ise 12 Mart'ta medyaya yaptığı açıklamaları gerekçesiyle "uyarı" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

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