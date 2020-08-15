TFF'den Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz'e ceza

TFF Etik Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ise ceza verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada; Ahmet Ağaoğlu'na, 7 Mart'ta medyada yer alan ifadeleri nedeniyle "kınama" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Mustafa Cengiz'e ise 12 Mart'ta medyaya yaptığı açıklamaları gerekçesiyle "uyarı" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.
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