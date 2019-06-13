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TFF'den BeIN Sports açıklaması! BeIN SPORTS, Türkiye'den çekiliyor mu?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden, yayıncı kuruluş beIN Sports'un zarar ettiği gerekçesiyle Türkiye pazarını terk edeceği iddiaları hakkında bir açıklama yaptı.

TFF'den BeIN Sports açıklaması! BeIN SPORTS, Türkiye'den çekiliyor mu?

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde kamuoyunda iş ortağımız Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports ile ilgili ortaya atılan tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan beIN Sports, 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlüklerini yerine getirmiş olup, kulüplerimize herhangi bir gecikmiş ödemesi de bulunmamaktadır.

beIN Sports, 18 yıldır kulüplerimize maddi ve manevi çok değerli katkılarda bulunmuştur. BeIN Media Group CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly ile yapılan görüşmelerde de bu desteklerinin süreceği kendisi tarafından sık sık dile getirilmiştir. Tabii ki ortaya çıkabilecek olası sorunlar ve eksiklikler, karşılıklı iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulacaktır.

Federasyonumuzun, çözüm ortağımız beIN Sports'un değerli katkılarının uzun yıllar devam edeceğine inancı tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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tff bein sports

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne katkısı izleyiciden alıyor parayı bir kısmını kuluplere geri kalan şirketin kasasına
Benim anlamadığım tff niye açıklama yapıyor. Bırak Bein yapsın ne alakaysa
18 yıl mı
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