TFF'den duyum aldım diyerek açıkladı! Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı ertelenebilir

Fenerbahçe'nin, ligin 32. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük mücadelesinin erteleneceğine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"MAÇ TEHİR EDİLEBİLİR"

A Spor'da açıklamalarda bulunan Gürcan Bilgiç, "Fenerbahçe'nin, Karagümrük maçı tehir edilebilir. Bunu federasyon cephesinden duydum. Böyle bir düşünceleri var. Olympiakos'un maçı ertelendi, belki de bizim federasyonumuz ilk maçtaki sonuca göre bu kararı verebilir. Belki daha önce verebilir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde 3 Nisan'da Adana Demirspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa maçında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, 11 Nisan'da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanına gidecek. 14 Nisan'da Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak İsmail Kartal'ın ekibi 18 Nisan'da ise Olympiakos'u Kadıköy'de rövanş maçında ağırlayacak.





