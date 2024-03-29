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TFF'den duyum aldım diyerek açıkladı! Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı ertelenebilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2024 07:55
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UEFA Konferans Ligi'nde Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe ligde de sırasıyla Adana Demirspor ve Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleler öncesi Sarı-Lacivertliler için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin, ligin 32. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük mücadelesinin erteleneceğine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"MAÇ TEHİR EDİLEBİLİR"

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A Spor'da açıklamalarda bulunan Gürcan Bilgiç, "Fenerbahçe'nin, Karagümrük maçı tehir edilebilir. Bunu federasyon cephesinden duydum. Böyle bir düşünceleri var. Olympiakos'un maçı ertelendi, belki de bizim federasyonumuz ilk maçtaki sonuca göre bu kararı verebilir. Belki daha önce verebilir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

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Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde 3 Nisan'da Adana Demirspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa maçında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, 11 Nisan'da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanına gidecek. 14 Nisan'da Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak İsmail Kartal'ın ekibi 18 Nisan'da ise Olympiakos'u Kadıköy'de rövanş maçında ağırlayacak.

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