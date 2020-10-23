TFF'den Fenerbahçe Başkan Vekili Erhan Kamışlı'ya cevap

TFF'den Fenerbahçe'de Başkan Vekilliği yapan Erhan Kamışlı'ya cevap yayımlandı.
TFF'den açıklama: "Fenerbahçe temsilcisinin "Usulsüz işlem yapıyorsunuz" söylemi üzerine TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı'nın "Sözünüzü geri alın, biz usulsüz işlem yapmayız, her şey kanun, statü ve talimatlara uygun şekilde yapılmaktadır" şeklinde yanıtı olmuştur."
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