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TFF'den Fenerbahçe Başkan Vekili Erhan Kamışlı'ya cevap

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.10.2020 19:36 | Son Güncelleme

TFF, Fenerbahçe Başkan Vekili'nin ''Usulsüz işlem yapıyorsunuz" sözlerine yanıt niteliğinde bir cevap yayımladı.

TFF'den Fenerbahçe Başkan Vekili Erhan Kamışlı'ya cevap

TFF'den Fenerbahçe'de Başkan Vekilliği yapan Erhan Kamışlı'ya cevap yayımlandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

TFF'den açıklama: "Fenerbahçe temsilcisinin "Usulsüz işlem yapıyorsunuz" söylemi üzerine TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı'nın "Sözünüzü geri alın, biz usulsüz işlem yapmayız, her şey kanun, statü ve talimatlara uygun şekilde yapılmaktadır" şeklinde yanıtı olmuştur."

kjnk

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