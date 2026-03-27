TFF'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması! Milli Takımda yer değişikliği

Türkiye A Milli Takım'ın Romanya ile oynanan maç kadrosunda yer alan fakat karşılaşmada süre almayan Cagliari'nin Beşiktaş'tan kiraladığı genç forveti Semih Kılıçsoy için flaş bir açıklama geldi.

Burak Kavuncu
TFF, A Milli Takım kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım kadrosuna geçtiğini açıkladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA!

"A Millli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Millî Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak."

RAKİP: HIRVATİSTAN!

