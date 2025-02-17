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TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için resmi hakem açıklaması geldi! "Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.02.2025 09:36
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin için yabancı hakem tartışmaları son sürat devam ederken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan resmi açıklama geldi.

TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için resmi hakem açıklaması geldi! "Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan..."

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tartışmalar devam ediyor. İki takımın da sözlü olarak yabancı hakem beyan etmesinin ardından TFF'den resmi açıklama geldi.

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"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN YAZILI BİR TALEP GELMEDİ"

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Fotomaç'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de TFF'ye yazılı bir başvurunun gelmediğini söyledi. Hacıosmanoğlu, "Bize iki kulüpten de böyle bir talep gelmedi. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi." dedi.

FENERBAHÇE ÇOK İSTEKLİ

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Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı için TFF'ye kısa süre içinde yazılı başvuruda bulunacağı öğrenilirken, Galatasaray'ın bu konuda nasıl bir adım atacağı henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Okan Buruk'un yabancı hakeme sıcak baktığı öğrenilmişti.

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20:00
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
-
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Derbi fenerbahçe galatasaray tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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