TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için resmi hakem açıklaması geldi! "Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan..."

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tartışmalar devam ediyor. İki takımın da sözlü olarak yabancı hakem beyan etmesinin ardından TFF'den resmi açıklama geldi.
Fotomaç'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de TFF'ye yazılı bir başvurunun gelmediğini söyledi. Hacıosmanoğlu, "Bize iki kulüpten de böyle bir talep gelmedi. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi." dedi.
Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı için TFF'ye kısa süre içinde yazılı başvuruda bulunacağı öğrenilirken, Galatasaray'ın bu konuda nasıl bir adım atacağı henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Okan Buruk'un yabancı hakeme sıcak baktığı öğrenilmişti.
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