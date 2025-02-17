TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için resmi hakem açıklaması geldi! "Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan..."

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tartışmalar devam ediyor. İki takımın da sözlü olarak yabancı hakem beyan etmesinin ardından TFF'den resmi açıklama geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem talep edilmeli mi? SEN DE KATIL Evet, yabancı hakem olmalı. Hayır, yerli hakem yeterlidir. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN YAZILI BİR TALEP GELMEDİ"

Fotomaç'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de TFF'ye yazılı bir başvurunun gelmediğini söyledi. Hacıosmanoğlu, "Bize iki kulüpten de böyle bir talep gelmedi. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi." dedi.

FENERBAHÇE ÇOK İSTEKLİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı için TFF'ye kısa süre içinde yazılı başvuruda bulunacağı öğrenilirken, Galatasaray'ın bu konuda nasıl bir adım atacağı henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Okan Buruk'un yabancı hakeme sıcak baktığı öğrenilmişti.