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Fatih Terim, Hasan Şaş ve futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan çirkin görüntüler üzerine PFDK harekete geçti. Kavgaya karışan futbolcular ve Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş 5-10 maçla yargılanacakken, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim ise 3-5 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya...

Fatih Terim, Hasan Şaş ve futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?

Karşılaşmanın temsilci ve hakem raporlarını alan, ardından müsabakanın görüntülerini inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, raporlarda eksik gördüğü ve soru işareti olan olaylarla ilgili başta hakem Fırat Aydınus ve diğer isimlerden ek rapor isteyerek bazı soruları cevaplamasını talep etti.

Ek rapoarları Aydınus'tan ve diğerlerinden ek raporları alan TFF Hukuk Müşavirliği, müsabakada kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilecek olan Jailson, Roberto Soldado ve Badou Ndiaye isimleri ile birlikte, olaylara karışan ve suçlu olduğu saptanan Galatasaraylı Donk ve Rodrigues'in de disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

FUTBOLCULAR VE HASAN ŞAŞ YANDI
TFF Hukuk Müşavirliği, talimatlar gereği futbolcuların karıştığı bu eylemlerin müsabaka dışı olmasından dolayı disiplin talimatının ilgili saldırı maddesinden sevkine karar verirken, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da, aynı kapsamda disiplin kuruluna gönderildi.

Talimatta karşılığı 5 ile 10 maç men olan saldırı fiilinden yargılanacak olan 5 futbolcu ve 1 antrenör eylemlerin ağırlığına göre men cezasına çarptırılacak. Hem hakem, hem de temsilci raporlarında yer alan Hasan Şaş'ın sevk dosyası en kabarık isim olması Galatasaray antrenörünü ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

FATİH TERİM'E ÜÇLÜ SEVK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de, hakem Fırat Aydınus'un raporu doğrultusunda, ifadelerinin hem hakaret, hem de tehdit içermesinden dolayı PFDK'ya sevkine karar verilirken, müsabaka sonrasında yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamalar tecrübeli teknik adamı 3-5 maç gibi ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray-Fenerbahçe hasan şaş fatih terim

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