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  4. Hatayspor'a bir kötü haber daha! Hacizlik oldular: Bizden 5 milyon TL istediler

Hatayspor'a bir kötü haber daha! Hacizlik oldular: Bizden 5 milyon TL istediler

06.05.2024 15:37
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Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi sebebiyle bir süre Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, İstanbul Riva’da bulunan eğitim tesislerinde konaklayan ve hazırlıklarını burada yapan Hatayspor’a, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü haciz gönderdi.

Hatayspor'a bir kötü haber daha! Hacizlik oldular: Bizden 5 milyon TL istediler

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, il müdürlüğünün kendilerinden kullanım hakkı olarak 5 milyon TL istediğini söyleyerek, "Biz depremzede misafir olarak gitmiştik oraya. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istemesine anlam veremedik" dedi.

TESİSLERDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde olduğu gibi Hatay’da da büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu’nda büyük hasar oluştu. Hatayspor Kulübü de bu sebeple bir süre hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, İstanbul Riva’da bulunan eğitim tesislerinde yaptı.

"BİZDEN 5 MİLYON TL İSTEDİLER"

Hatayspor Kulübü, İstanbul’daki konaklamalarından dolayı ise haciz şoku yaşadı. Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kulübe haciz gönderdiğini açıkladı. Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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