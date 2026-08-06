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TFF'den isim sponsorluğu açıklaması! Trendyol Süper Lig...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Trendyol arasındaki isim sponsorluğu sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

TFF'den isim sponsorluğu açıklaması! Trendyol Süper Lig...
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonundan bu yana devam eden işbirliği, yapılan yeni anlaşmayla 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını da kapsayacak.

5 SEZONA ÇIKTI

TFF den isim sponsorluğu açıklaması! Trendyol Süper Lig... 1

Türk futbolunun ve liglerin marka değerine katkı sağlayan ortaklık dolayısıyla Trendyol'un Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu toplamda 5 sezona çıkmış oldu.

Şirket, Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğunun yanı sıra 2021'den bu yana A Milli Futbol Takımının resmi sponsorluğunu üstleniyor. 2025-2026 sezonunda "Futbol Aşkına" mottosuyla taraftarların ve futbolseverlerin Trendyol Süper Lig'e ve Trendyol 1. Lig'e olan bağlılığını ön plana çıkaran Trendyol, gelecek iki sezonda da liglerin görünürlüğüne ve Türk futbolunun geniş kitlelerle buluşmasına katkı sunmaya devam edecek.

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Süper Lig trendyol son dakika 1.lig
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