SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF'den "kırmızı kart" cezalandırması için değişiklik

TFF'den "kırmızı kart" cezalandırması için değişiklik

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.09.2020 23:13 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TFF'den "kırmızı kart" cezalandırması için değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde, maddelerinde değişiklik yapılan talimatlar yayımlandı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. Maddesi'nin değiştirilen 5. fıkrasına göre resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek.

  1. Madde'nin 5. fıkrası şöyle:

"Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERReymen sürpriz bir aşka yelken açtıReymen sürpriz bir aşka yelken açtı
BB Erzurumspor Farnolle’yi duyurduBB Erzurumspor Farnolle’yi duyurdu
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe'de ayrılık
Lazio Vedat Muriç'i açıkladı!
Lazio Vedat Muriç'i açıkladı!
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Messi, Barcelona için kararını verdi
Messi, Barcelona için kararını verdi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni sezonun fikstür çekimi belli oldu!
Yeni sezonun fikstür çekimi belli oldu!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı
Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı
BB Erzurumspor'da iç transfer
BB Erzurumspor'da iç transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BB Erzurumspor Farnolle’yi transfer etti
BB Erzurumspor Farnolle’yi duyurdu
PFDK, 7 kulübü birden PFDK'ya sevk etti
7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Rakibimizin gücünü biliyoruz
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'seyircisiz maç' açıklaması!
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Şenol Güneş'ten Macaristan maçı öncesi flaş açıklama!
Şenol Güneş'ten Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması
Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi!
Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.