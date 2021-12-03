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TFF'den Konyaspor'a teşekkür

03.12.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda, Silahtaroğlu Vanspor FK maçında gösterdiği "fair play" davranışından dolayı İttifak Holding Konyaspor'a teşekkür mesajı iletti.

TFF'den Konyaspor'a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda, Silahtaroğlu Vanspor FK maçında gösterdiği "fair play" davranışından dolayı İttifak Holding Konyaspor'a teşekkür etti.

TFF'den yapılan açıklamada, dün oynanan karşılaşmada yaşanan olay hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Ev sahibi takım, konuk ekip oyuncularının sakatlık nedeniyle duraklaması sonrasında kazandığı golün ardından, santra kullanışı sonrası rakibinin gol atmasına izin vererek örnek bir tavır sergilemiştir. Fair play ruhunu bizlere yaşatan İttifak Holding Konyaspor kulübünü, teknik direktör İlhan Palut ve oyuncuları, yeşil sahalarda iz bırakan ve alkışlanacak bir harekete imza attıkları için tebrik ederiz. Türk futboluna kattığı değerden dolayı yeşil-beyazlı camiaya ve benzer davranışlarda bulunan tüm paydaşlara teşekkür eder, bu tür centilmenlik içeren güzel hareketlerin devamını dileriz."

Karşılaşmada rakibini 3-1 yenen Konya ekibi, 5. eleme turuna yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor
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