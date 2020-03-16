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TFF'den maçların seyircisiz oynanma kararı ile ilgili açıklama

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, maçların seyircisiz oynanmasıyla alakalı açıklama geldi.

TFF'den maçların seyircisiz oynanma kararı ile ilgili açıklama

TFF, koronavirüse karşı maçların seyircisiz oynatılmasına yönelik kararının eleştirilmesi üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan müsabakaların ardından yapılan açıklama, değerlendirme, yorum ve köşe yazılarında maçların oynatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu hedef alınmış ve Süper Lig'de 26. haftadan başlamak kaydıyla Nisan sonuna kadar tüm müsabakaların seyircisiz oynanması yönündeki kararın nasıl alındığı ve yürürlüğe girdiği ile ilgili süreç özellikle görmezden gelinmiştir.

Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra tüm Bakanlarımız da katılmıştır.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta, üniversitelerin de üç hafta süreyle tatil edileceğini ve spor müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır.

Bu gelişmelerden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır.

Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili olarak tamamen Futbol Federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır.

Devletimizin; ülkemiz ve tüm insanlarımızın başta sağlık olmak üzere bütün menfaatlerini gözeten bu kararına saygı duyulması gerekirken, kısaca mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu


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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Ligleri 1 ay ertelemek neden zor geliyor ?
bu kararı alırken yanınıza bakan yada cumhurbaşkanı olması demek karar doğru demek değildir.
bilim kurulunda kimler var açıklayın bakalım gerçekten ‘bilim’ kurulu mu?
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