TFF'den mesleki tecrübe açıklaması

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı internet sitelerinde TFF hukuk kurullarında görev alan bazı üyelerin, bu kurulların talimatlarında belirtilen "5 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu" olmak kriterini sağlamadığı çünkü baro kayıtlarında henüz 5 yılı doldurmadığı iddia edildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Mesleki tecrübe, baro kaydı ile değil, hukuk fakültesinden mezuniyet ile başladığından, bir diğer deyişle talimatlar 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip 'avukat' değil, 'hukukçu' aradığından, söz konusu üyelerimizin bu kurullara atanmasında talimatlarımıza aykırı herhangi bir husus yoktur."

