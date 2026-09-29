TFF'den MHK ve Ferhat Gündoğdu için ilk açıklama geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın ardından resmi açıklama yaptı. TFF, Nisan 2025'ten bu yana İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

TFF'DEN MHK SORUŞTURMASI SONRASI AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından kamuoyuna yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gündoğdu ile birlikte bazı MHK yöneticileri, hakem ve gözlemciler hakkında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiaları inceleniyor. Soruşturmada hakem klasmanları, görevlendirme, puanlama, atama ve kural sınavlarına müdahale edildiği yönündeki iddiaların da araştırıldığı bildirildi.

TFF ise yaptığı açıklamada, göreve geldiği ilk günden itibaren kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve "temiz futbol, adil oyun" anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

"BAKANLIKLARLA KOORDİNASYON İÇERİSİNDE DEVAM EDİYORUZ"

TFF; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkının sunulduğunu ve ilgili kurumlarla inceleme ve iş birliği sürecinin halen devam ettiğini duyurdu. İşte açıklamanın tamamı:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve "temiz futbol, adil oyun" anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Yönetimimiz, bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve iş birliği süreci halen devam etmektedir.

Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur.

TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir.

Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır.

Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz."

NİSAN 2025'TEN BU YANA BİRDEN FAZLA SUÇ DUYURUSU

TFF açıklamasında dikkat çeken bölüm ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyuruları oldu.

Federasyon, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

TFF böylece yürütülen adli süreçte ilgili makamlara başvurular yapıldığını ve soruşturmalara ilişkin gerekli katkının sağlandığını vurguladı.

TALEP EDİLEN BELGELER BAŞSAVCILIĞA İLETİLDİ

Federasyon ayrıca bünyesinde bulunan ve kendisinden talep edilen belgelerin kapalı zarf içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiğini açıkladı.

TFF, söz konusu belgelerin parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmesinin talep edildiğini bildirdi.

"GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATTIK"

TFF, açıklamasının sonunda süreçteki sorumluluğuna ilişkin net mesaj verdi.

Federasyon, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları attığını ve süreçte sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı şekilde yürütülmesine olan güvenin tam olduğu ifade edildi.

TFF'DEN KAMUOYUNA ÇAĞRI

Türkiye Futbol Federasyonu, devam eden adli süreçle ilgili kamuoyunun yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını istedi.

TFF'nin açıklaması, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın ardından Federasyonun konuya ilişkin ilk resmi değerlendirmesi oldu.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif de gözaltına alındı.

Soruşturmanın, bir mağdurun ifadesi üzerine "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiaları kapsamında başlatıldığı bildirildi. Dosyada açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin değerlendirildiği aktarıldı.

HAKEM KLASMANLARI VE ATAMALAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın kapsamındaki iddialar yalnızca mobbing ve resmi belgede sahtecilikle sınırlı değil. Dosyada bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, bazı isimlere görev verilmediği, hakem ve gözlemci listelerinde değişiklikler yapıldığı ve puanlama ile atama süreçlerine müdahale edildiği yönündeki iddialar inceleniyor.

Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listeleri ile 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavı da soruşturma kapsamında ele alınıyor. Sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde iddialar dosyada yer alıyor.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de dosyaya giren WhatsApp yazışmaları oldu. Bazı mesaj kayıtlarında hakemlik sınav soruları, terfi adayları ve görevlendirmelere ilişkin konuşmaların yer aldığı bildirildi.

Dosyaya yansıdığı aktarılan mesajlardan birinde bir hakemin Ferdi Karadoruk'a, "Başkanım günaydın, soruları atacaktın" şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi. Söz konusu yazışmanın sınav sorularının paylaşılması iddiası kapsamında soruşturma dosyasına girdiği aktarıldı.

BAKAN GÜRLEK: "HİÇ KİMSENİN MAKAMI HUKUK KARŞISINDA AYRICALIK DEĞİL"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği iddiaları üzerine yürütüldüğünü belirtti. Gürlek, soruşturma kapsamında müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtlarının değerlendirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, temiz futbol mücadelesinin sürdürüleceği mesajını verdi.