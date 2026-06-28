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TFF'den Montella'ya neşter! Milli Takım'da 9 numara inadı bitiyor, ekibe mentör geliyor...

2026 Dünya Kupası'ndaki tercihleriyle tartışmaların odak noktası olan teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam etme kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eylül ayındaki Uluslar Ligi öncesi radikal adımlar atıyor. İtalyan hocanın teknik ekibine bir mentör dahil edilecekken, turnuva boyunca büyük eleştiri toplayan '9 numarasız' sistem de tamamen gözden geçiriliyor.

TFF'den Montella'ya neşter! Milli Takım'da 9 numara inadı bitiyor, ekibe mentör geliyor...
Emre Şen

A Milli Takım'da hüsranla sonuçlanan 2026 Dünya Kupası serüveninin ardından gözler eylül ayında başlayacak olan UEFA Uluslar Ligi'ne çevrildi. Turnuvadaki kadro seçimleri ve taktiksel tercihleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Vincenzo Montella'nın koltuğu garanti altına alınsa da, TFF yönetiminin İtalyan teknik adamın sistemine müdahale etme kararı aldığı öğrenildi.

TEKNİK HEYETTE REVİZYON: MENTÖR HAMLESİ

TFF den Montella ya neşter! Milli Takım da 9 numara inadı bitiyor, ekibe mentör geliyor... 1

TFF yetkilileri ile Vincenzo Montella arasında gerçekleştirilen zirvede, Uluslar Ligi öncesi takımın zihinsel ve fiziksel hazırlık süreçlerinde bazı değişimlerin hayata geçirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Bu doğrultuda Montella'nın teknik heyetinde ciddi bir revizyona gidilecek. Alınan bilgilere göre, futbolcuların maç içi konsantrasyonunu ve motivasyonunu artırmak amacıyla ekibe mutlaka profesyonel bir mentör dahil edilecek. Ayrıca takımın fiziksel dayanıklılığını artırmak için atletik performans antrenörlerinde de değişime gidilebileceği konuşuluyor.

9 NUMARASIZ SİSTEM RAFA KALKIYOR

TFF den Montella ya neşter! Milli Takım da 9 numara inadı bitiyor, ekibe mentör geliyor... 2

İtalyan çalıştırıcının saha içi planlamasında da esnekliğe gitmesi bekleniyor. Turnuva boyunca inatla sürdürülen ve kamuoyundan büyük tepki çeken "9 numarasız" (santrforsuz) oyun kurgusu yeniden değerlendirilecek. Montella'nın yeni dönemde ya tamamen farklı bir oyun sistemine geçiş yapacağı ya da klasik bir santrfor kullanımına çok daha fazla ağırlık vereceği belirtiliyor.

Öte yandan, kadro seçiminde de daha adil bir forma rekabeti yaratılacak ve form grafiği yüksek olan yeni isimlere daha açık davranılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye montella
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