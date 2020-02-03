TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönde çıkan haberler ile ilgili olarak TFF'den resmi açıklama yapıldı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN NİHAT ÖZDEMİR AÇIKLAMASI

"Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

