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TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

FUTBOL HABERLERİ  | 03.02.2020 19:01 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönde çıkan haberler ile ilgili olarak TFF'den resmi açıklama yapıldı.

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönde çıkan haberler ile ilgili olarak TFF'den resmi açıklama yapıldı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN NİHAT ÖZDEMİR AÇIKLAMASI

"Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
ALİ KOÇ İZİN VERMEMİŞTİR.TFF MHK EL ELE FENERİ ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORLAR.FETO BİTTİ FENERİN BİR ŞAMPİYONLUĞU NEDEN YOK.UĞUR BORAL BEKİR HEPSİ CEZA ALDI.FETONUN YERİNE ŞİMDİ NİHAT VE SAZ ARKADAŞLARI FENERİ KOLLUYOR.UEFA TASDİKLEMİŞ ŞİKECİ OLDUKLARINI HALA KENDİ SÖYLEDİKLERİ YALANS KENDİLERİ İNANIYOR.TBMM BU OLAYA EL ATMALI ALİNLPÇ VAR DİYE SUSAMAZSINIZ YOKSA BU HALK SANDIKTA CEVABINI VERİR
et artık bitirdin fenerbahçeyi be !
etmek zorunda
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