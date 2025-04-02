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  4. TFF'den olay karar! Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları isyan etmişti... Sabri Sarıoğlu için çok konuşulacak iddia: Kovuldu!

TFF'den olay karar! Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları isyan etmişti... Sabri Sarıoğlu için çok konuşulacak iddia: Kovuldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2025 20:01
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Türkiye Futbol Federasyonu, U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

TFF'den olay karar! Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları isyan etmişti... Sabri Sarıoğlu için çok konuşulacak iddia: Kovuldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, son dönemde takıma davet edip etmediği isimlerle gündeme gelen U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu için sürpriz bir karar aldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Sabah'ın haberine göre, TFF, Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. 40 yaşındaki teknik adam için kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

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Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları son dönemde Sabri Sarıoğlu'na tepki göstermişti. Beşiktaş taraftarları, Adnan Karahisar'ın U19 Milli Takımı'na alınmaması, Trabzonspor taraftarları ise Sabri Sarıoğlu'nun UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile oynanan maça gelmemesi nedeniyle genç teknik adama tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sabri Sarıoğlu tff
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