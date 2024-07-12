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TFF'den Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik duyurusu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.07.2024 14:23
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik duyurusu

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Talimatın 12. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etme yükümlülüğü, 2024-2025 sezonunda uygulanmaz." denildi.

Federasyon yönetim kurulu, 2023-2024 sezonunda da aldığı kararla söz konusu maddenin geçerli olmayacağını ilan etmişti.

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tff
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