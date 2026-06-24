TFF'den sessiz sedasız girişim! FIFA'ya 'Maç tekrar edilsin' talebinde bulundular

Türkiye'nin turnuvaya veda etmesinin ardından gözler saha içindeki mücadeleye çevrilirken, milli takım kampında dikkat çeken bir girişimin perde arkasına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, maç sırasında yaşanan sıra dışı bir olayla ilgili FIFA nezdinde temaslarda bulunduğu öğrenildi.

TFF'DEN SESSİZ GİRİŞİM

Karşılaşmanın ardından yaşanan hayal kırıklığının gölgesinde, federasyonun dikkat çekmeyen bir diplomasi süreci yürüttüğü belirtildi. Yetkililerin, maç sırasında yaşanan bir pozisyonu detaylı şekilde inceleyerek uluslararası futbol otoriteleriyle görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

TARTIŞMA YARATAN SAAT OLAYI

Mücadelenin ilk yarısında Paraguaylı futbolcunun, yere düşen hakem saatini alıp bileğine taktığı anlar gündem olmuştu. Daha sonra saatin hakeme teslim edildiği öne sürülse de, bu ana ilişkin net bir görüntü ortaya çıkmadı.

Söz konusu oyuncunun o dakikalarda sarı kartının bulunduğu, ancak hakemin yaşananların tamamına hakim olmaması nedeniyle ikinci sarı kartını göstermediği kaydedildi. Böylece futbolcu oyundan ihraç edilmeden mücadeleyi sürdürdü.

"HAKKIMIZI ARAYALIM"

Yaşanan olay sonrasında federasyon bünyesinde konunun hukuki boyutu ele alındı. Hukukçuların hazırladığı değerlendirmede, hakemin otoritesini veya maçı yönetme kabiliyetini etkileyebilecek durumların belirli şartlarda karşılaşmanın yeniden oynanmasına gerekçe oluşturabileceği görüşü paylaşıldı.

Bu süreçte federasyon başkanına iletilen bilgi notunda, ihtimalin düşük olduğu ancak hukuki zeminin araştırılabileceği belirtildi. Bunun üzerine başkanın, "Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım" talimatını verdiği öğrenildi.

FIFA'DAN OLUMSUZ YANIT

Federasyonun girişimi sonrasında FIFA ile resmi temas kuruldu. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da bilgisi dahilinde iletilen görüşte, Türk tarafının tespitlerinde belirli ölçüde haklılık payı bulunduğu ifade edildi.

Ancak FIFA, yaşanan olayın hakemin görevini yerine getirmesini engelleyen veya maç yönetiminde ciddi bir zafiyet oluşturan bir durum olarak değerlendirilemeyeceğini bildirdi. Kurumun değerlendirmesinde, hakemin kullanabileceği ikinci bir saate sahip olmasının yaşanan tartışmayı hukuki açıdan geçersiz kıldığı ve bu nedenle maçın tekrarını gerektirecek bir durumun oluşmadığı vurgulandı.