SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF’den VAR Merkezi’ne yapılan ziyaretle ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR Merkezi’ne yapılan ziyaretin; hakemlik eğitim süreçlerinde kullanılan teknolojik altyapının tanıtılması, sistemin genel işleyişine ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla gerçekleştiğini açıkladı.

TFF’den VAR Merkezi’ne yapılan ziyaretle ilgili açıklama
Emre Şen

TFF’den yapılan yazılı açıklamada, "10 Şubat Salı günü Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen FIFA Kokart Töreni sonrasında, program akışı içerisinde Merkez Hakem Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren VAR Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaret; hakemlik eğitim süreçlerinde kullanılan teknolojik altyapının tanıtılması, sistemin genel işleyişine ilişkin bilgilendirme yapılması ve VAR uygulamasının eğitim boyutunun aktarılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu ziyaretin devam eden ya da geçmiş herhangi bir müsabakaya, hakem kararına veya spesifik bir karşılaşmaya yönelik inceleme, değerlendirme ya da müdahale niteliği bulunmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm müsabakalarda temel önceliği şeffaflık, tarafsızlık ve futbolun oyun kuralları çerçevesinde adil şekilde yönetilmesidir. VAR sistemi de bu amaca hizmet eden teknik bir destek mekanizması olup, uluslararası standartlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Kamuoyunda ziyaretin amacı dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta olup, sürecin teknik ve eğitim odaklı niteliğinin özellikle altını çizeriz" ifadelerine yer verildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Euroleague'de Anadolu Efes Bologna'yı farklı geçti!Euroleague'de Anadolu Efes Bologna'yı farklı geçti!
Raheem Sterling'den şok transfer: Feyenoord'a imza attı!Raheem Sterling'den şok transfer: Feyenoord'a imza attı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

6'lı masa sil baştan

6'lı masa sil baştan

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Gece yarısı haberi duyurdular

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Gece yarısı haberi duyurdular

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.