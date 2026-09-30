Galatasaray-Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir görevlendirme ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörü Fatih Terim, UEFA tarafından bu zorlu maç için teknik gözlemci olarak atandı.

FATİH TERİM GÖREVİ DUYURDU

Levent Tüzemen'e açıklamalarda bulunan Fatih Terim, UEFA'nın kendisine verdiği sorumluluk kapsamında maçları yerinde incelediğini belirtti. Geçen sezon da benzer bir görev üstlendiğini hatırlatan Terim, "UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA'ya teknik gözlemci olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım" ifadelerini kullandı.

RAPORUNU UEFA'YA SUNACAK

Bu doğrultuda Fatih Terim, uzun yıllar başında yer aldığı Galatasaray'ın bu kez Barcelona karşısındaki mücadelesini UEFA adına tribünden takip edecek. Deneyimli teknik adam, karşılaşmaya ilişkin hazırlayacağı kapsamlı teknik analizi resmi olarak UEFA'ya raporlayacak.