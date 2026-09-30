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Galatasaray-Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı dev karşılaşmada teknik direktör Fatih Terim de RAMS Park'ta yer alacak. UEFA adına teknik gözlemcilik görevi üstlenen deneyimli futbol adamı, 13 Ekim'deki maçı yerinde takip ederek analiz hazırlayacak.

Galatasaray-Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi
Emre Şen

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir görevlendirme ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörü Fatih Terim, UEFA tarafından bu zorlu maç için teknik gözlemci olarak atandı.

FATİH TERİM GÖREVİ DUYURDU

Galatasaray-Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi 1

Levent Tüzemen'e açıklamalarda bulunan Fatih Terim, UEFA'nın kendisine verdiği sorumluluk kapsamında maçları yerinde incelediğini belirtti. Geçen sezon da benzer bir görev üstlendiğini hatırlatan Terim, "UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA'ya teknik gözlemci olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım" ifadelerini kullandı.

RAPORUNU UEFA'YA SUNACAK

Galatasaray-Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi 2

Bu doğrultuda Fatih Terim, uzun yıllar başında yer aldığı Galatasaray'ın bu kez Barcelona karşısındaki mücadelesini UEFA adına tribünden takip edecek. Deneyimli teknik adam, karşılaşmaya ilişkin hazırlayacağı kapsamlı teknik analizi resmi olarak UEFA'ya raporlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim barcelona galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
her yerde gözükmeye başladı bunu tff başkanı yaparrlarsa şaşırmam eğer bu tff başkanı olursa yazıklar olsun bu millete
teknikmi varda rapor hazırlayacak :))
İtalya maçında da ne kadar inci varsa dökmüştü. Ben çıksam daha iyi yorum yaparım.
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