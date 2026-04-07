TFF'den 'yabancı' kararı! Resmi açıklama bekleniyor: İşte yeni yabancı kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelecek sezon için uygulamayı planladığı 10+4 yabancı kuralında sürpriz bir değişiklik gündeme geldi. Bu sezon 12+2 şeklinde uygulanan kuralın, kulüplerin talepleri doğrultusunda yeni sezonda da benzer şekilde devam edebileceği öne sürüldü.

GELECEK SEZON DEĞİŞECEKTİ

Süper Lig kulüpleri, bu sezon A takım listesine 14 yabancı yazabiliyordu. Bu 14 yabancının 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak zorundaydı. Gelecek sezon için TFF, bu kuralı 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklinde değiştirmeyi planlıyordu.

KULÜPLERİN TALEPLERİ SONRASI DEĞİŞİKLİK

Sabah gazetesinin haberine göre, kulüplerin taleplerini değerlendiren TFF, yabancı kuralı ile ilgili yeni düzenlemeye gidiyor. Yeni sezonda 14 yabancının 2'sinin 01.01.2004 sonrası doğmuş olması şartının aranacağı belirtiliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF'nin yabancı kuralındaki bu değişiklik için son kararı aldığı ifade edilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.