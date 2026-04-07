SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF'den 'yabancı' kararı! Resmi açıklama bekleniyor: İşte yeni yabancı kuralı

TFF, Süper Lig’de yabancı kuralında değişikliğe gidiyor. Gelecek sezon 14 yabancı hakkının 2’sinin 01.01.2004 sonrası doğmuş olması yeterli olacak. Kulüplerin talepleri sonrası planlanan 10+4 kuralı şimdilik 12+2 şeklinde devam edecek. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

TFF'den 'yabancı' kararı! Resmi açıklama bekleniyor: İşte yeni yabancı kuralı
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelecek sezon için uygulamayı planladığı 10+4 yabancı kuralında sürpriz bir değişiklik gündeme geldi. Bu sezon 12+2 şeklinde uygulanan kuralın, kulüplerin talepleri doğrultusunda yeni sezonda da benzer şekilde devam edebileceği öne sürüldü.

GELECEK SEZON DEĞİŞECEKTİ

TFF den yabancı kararı! Resmi açıklama bekleniyor: İşte yeni yabancı kuralı 1

Süper Lig kulüpleri, bu sezon A takım listesine 14 yabancı yazabiliyordu. Bu 14 yabancının 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak zorundaydı. Gelecek sezon için TFF, bu kuralı 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklinde değiştirmeyi planlıyordu.

KULÜPLERİN TALEPLERİ SONRASI DEĞİŞİKLİK

TFF den yabancı kararı! Resmi açıklama bekleniyor: İşte yeni yabancı kuralı 2

Sabah gazetesinin haberine göre, kulüplerin taleplerini değerlendiren TFF, yabancı kuralı ile ilgili yeni düzenlemeye gidiyor. Yeni sezonda 14 yabancının 2'sinin 01.01.2004 sonrası doğmuş olması şartının aranacağı belirtiliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF den yabancı kararı! Resmi açıklama bekleniyor: İşte yeni yabancı kuralı 3

TFF'nin yabancı kuralındaki bu değişiklik için son kararı aldığı ifade edilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig futbol tff yabancı kuralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.