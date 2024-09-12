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TFF'den yabancı kuralı açıklaması! Ceyhun Kazancı: ''Sınırsız yabancı olsa bile...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 19:30
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Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF'den yabancı kuralı açıklaması! Ceyhun Kazancı: ''Sınırsız yabancı olsa bile...''

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, açıklamalarda bulundu. Kazancı, yabancı kuralı konusunda da çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ceyhun Kazancı'nın sözleri;

''KULÜPLER ZORLUK YAŞAMAMASI İÇİN...''

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''Sürekli bir değişen kural istemiyoruz. Detayları çalışmalar yapıp bunu her yönünden inceleyip öyle bir karar almak ve bunun uzun süreli olması kanaatindeyiz. Her sene değişen kural kulüplerimizi de zorluyor. Bu sene de adet sayısında değişiklik olmadı. Sadece sahada oynayan Türk futbolcu sayısı değişti. Bu sene de 14'ten 12'ye inmesiyle bazı kulüplerimizin zorluk yaşaması, haklı fesih söz konusu olmasın diye kadroda tutabilmeleri için 14'te sabit tutuldu.''

''SINIRSIZ YABANCI OLSA BİLE...''

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''Şimdi yabancı sınırı, sayısıyla alakalı tek taraflı bakmak çok yeterli değil. Önce Türk oyuncu havuzunu geliştirmemiz lazım. Alt akademilerden yetişen, alt liglerde oynayan oyuncuların oynama sürelerini ve kalitelerini yukarıya çekmemiz lazım. Biz, 'sahada 3 olsun ama olmak zorunda olduğu için 3 tane olsun' istemiyoruz. Bu 1 günlük bir şey değil. Altyapı projesiyle alttaki havuzun genişlemesiyle söz konusu olabilecek bir şey. Sınırsız yabancı olsa bile milli takımı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçiş sürecinde de şu anda 14 sayısının yeterli olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezondan itibaren bir karar alacağız mutlaka ve bu karar da uzun soluklu olacak. Tek senelik bir karar alma derdimiz yok.''

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Süper Lig TFF Türkiye Futbol Federasyonu Ceyhun Kazancı İbrahim Hacıosmanoğlu
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