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TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi! Değişiyor mu?

10.05.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü açıklanacak 'Yeni Yabancı Kuralı' merakla beklenirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den cevap geldi.

TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi! Değişiyor mu?

TFF, cuma günü açıklanacak 'yeni yabancı kuralı' hakkında kararını veriyor. Yeni kuralın nasıl olacağı kulüpler tarafından merak edilirken yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

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İŞTE İDDİA EDİLEN YENİ KURAL!

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Yeni kural cuma günü açıklanacak. Süper Lig kulüpleriyle masaya oturan TFF, 11 yabancıya sahada izin verecek. 23 yaşından küçük yabancı oyuncular için ise 14 sözleşmenin üzerinde esneklik sağlanacak. Ancak 14'ü aşan takımlar, TFF'de oluşturulacak fona para yatırmak zorunda olacak.

"NETLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK"

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Mehmet Büyükekşi yabancı kuralıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ancak henüz bir karar vermediklerini belirtti. Büyükekşi, "Yabancı kuralıyla ilgili netleşmiş bir şey yok" şeklinde konuştu.


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